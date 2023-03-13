7 محافظات ترفع حالة الطوارئ بسبب الأمطار والطقس السيئ.. ثلوج وبرق ورعد

شهدت عدة محافظات حالة من الطقس السيئ، تمثلت في سقوط أمطار وثلوج ورعد وبرق خلال الساعات الماضية، وتم رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس والتدخل السريع لشفط تجمعات الأمطار والتواجد الميداني المستمر، وذلك في محافظات القليوبية والمنوفية والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية ودمياط والإسكندرية.

طوارئ في المحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وأعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المراكز والمدن، تزامنا مع سقوط أمطار غزيرة تصل في بعض المناطق إلى ثلوج، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية مع الغرفة المركزية للتدخل السريع في حالة وجود تجمعات لمياه الأمطار.

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، حالة الطوارئ في جميع فروعها مع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على جميع المدن والمراكز، كما شدد المهندس محمد نجيب رئيس الشركة، بضرورة التدخل العاجل والسريع لنشل مياه الأمطار واستقبال شكاوى المواطنين أولا بأول.

طوارئ في الإسكندرية والإسماعيلية لمواجهة الأمطار

وقرر اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة في جميع مناطق المحافظة، حيث تتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ في جميع المراكز والمدن.

وفي محافظة بورسعيد سقطت أمطار غزيرة، ما أدى إلى انعقاد مستمر لغرفة الطوارئ وتفعيل غرف العمليات الفرعية لمواجهة الطقس السيئ الذي ضرب البلاد ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كما أعلنت محافظة الشرقية الطوارئ لمواجهة حالة الطقس السيئ والأمطار المستمرة في جميع مراكز ومدن المحافظة، كما تشهد محافظة دمياط سقوط أمطار من الصباح على بعض المدن، وزادت في المساء في أغلب المدن والمراكز، ما أدى لرفع حالة الطوارئ.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.