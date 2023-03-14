«جنايات الأقصر» تحيل قضية قتل شخص إلى دائرة أخرى

قررت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ رئيس المحكمة، إحالة نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«جثة الأقصر المتفحمة» للنظر في دائرة أخرى، استشعارا للحرج.

الاستماع لمرافعة النيابة

واستمعت محكمة جنايات الأقصر إلى مرافعة النيابة العامة، التي قالت إن الشقيقين اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه، بعد إعدادهما للأدوات التي استخدماها في ارتكاب الواقعة، وتقابلا مع المجني عليه، وما أن قابل المتهم الأول، المجني عليه، حتى ضربه ضربتين على رأسه مستخدمًا «شاكوش» فسقط المجني عليه، فقام بتوجيه عده ضربات له حتى تأكد من قتله، وعقب ذلك قام سكب البنزين عليه وأضرما النيران بجسده واستوليا على هاتفه المحمول، ثم قام المتهم الثاني ببيعه.

إخراج حضور الجلسة من القاعة

وقرر المستشار كمال فخري شمروخ، رئيس المحكمة بعد سماع مرافعة النيابة، إخراج جميع من في القاعة مقتصرا على محامي الطرفين بناء على طلب دفاع المتهمين لما في القضية من تفاصيل حساسة في القضية وتمس العرض والشرف.

وتعود تفاصيل القضية رقم 20271 لسنة 2021 جنايات مركز إسنا والمقيدة برقم 1787 لسنة 2021 كلي، إلى أغسطس العام قبل الماضي 2021، عندما أقدم الشقيقان «ح. م.ع»، 41 عاما، و«ط. م.ع»، 31 عاما، يمقيمان في نجع الشيخ فضيل بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، على قتل شخص وإحراقه.