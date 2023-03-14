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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه «بحر اليابان»

كتب:

حسن رمضان
01:53 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
إطلاق صاروخ كوري شمالي-صورة أرشيفية

إطلاق صاروخ كوري شمالي-صورة أرشيفية

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وفقا لما أعلنته هيئة «الأركان المشتركة» في الجارة الجنوبية.

تدريبات إطلاق تحت الماء

وأمس الأول الأحد، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين كروز استراتيجيين من غواصة، من طراز«8.24 يونجونج» في تدريبات إطلاق تحت الماء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الرسمية.

وتأتي التطورات المتلاحقة في شبه الجزيرة الكورية، في وقت بدأت «سول» و«واشنطن»، أمس الاثنين، تدريبات «درع الحرية» التي تستمر لمدة 11 يومًا.

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