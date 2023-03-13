تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخين من غواصة.. قطعا 1500 كيلومتر

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين كروز استراتيجيين من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي، صباح أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، وكشفت وسائل إعلام عملية الإطلاق.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الرسمية، إن الصاورخين جرى إطلاقهما من غواصة من طراز«8.24 يونجونج» في المياه قبالة «خليج كيونجفو» في البحر الشرقي في تدريبات إطلاق تحت الماء، وفقا لما ذكرته وكالة«يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأصاب صاورخا كوريا الشمالية، بدقة أهدافًا محددة مسبقًا في البحر الشرقي «بحر اليابان»، بعد الطيران في مدارات ثمانية الأشكال بعد قطعهما نحو 1500 كيلومتر لمدة 7563 إلى 7575 ثانية.

ومن المقرر أن تبدأ القوات الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية، اليوم الاثنين، مناورات مشتركة تستمر 11 يوما تحمل اسم «فريدوم شيلد 23» أو درع الحرية 23.

تدريبات إطلاق الصواريخ تؤكد موثوقية نظام الأسلحة

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، في تقرير باللغة الإنجليزية إن التدريبات أكدت موثوقية نظام الأسلحة وفحص العمليات الهجومية تحت سطح الماء لوحدات الغواصات، موضحة أن التدريبات تحقق من الموقف العملي الحالي لردع الحرب النووية في مختلف المجالات.

«سول»: الجيش الكوري الجنوبي في حالة تأهب قصوى

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الجيش الكوري الجنوبي إن رصد إطلاق صاروخ كوري شمال غير محدد أطلق من غواصة في المياه قبالة مدينة «سينبو» الساحلية.

وقالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية إن الجيش في حالة تأهب قصوى، مضيفة إن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية تعمل مع نظيرتها الأمريكية لتحليل تفاصيل عملية الإطلاق.

وأوضحت «الأركان المشتركة»، في رسالة نصية، إن الجيش الكوري الجنوبي، يحافظ على موقف الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع «واشنطن» مع تقوية المراقبة والحذر.