استهداف أوكراني لـ«ياسينوفاتايا» في دونيتسك بـ5 قذائف

استهدفت القوات الأوكرانية، بـ5 قذائف من عيار 155 مليمتر مدينة ياسينوفاتايا بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمها على إثر استفتاء في 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

مساعد ريجان: سياسة بايدن إزاء أوكرانيا تقود البلاد إلى الهاوية

وكان دوج باندو، مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، قال في وقت سابق، إن سياسة جو بايدن، إزاء أوكرانيا تقود البلاد إلى الهاوية إن وقعت مواجهة مباشرة مع روسيا، مشيرا إلى خطر نشوب صراع مع روسيا حقيقي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.