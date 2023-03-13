عمدة دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت المدينة 3000 مرة منذ فبراير الماضي

قصفت القوات الأوكرانية، مدينة «دونيتسك»، نحو 3000 مرة منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكره عمدة المدينة ألكسي كولمزين لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 220 من الجنود الأوكرانيين قتلوا في «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمها على إثر استفتاء في 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية» خلال يوم واحد.

وأشار الدفاع الروسية، إلى القضاء على 3 مجموعات استطلاع في مقاطعتي «دونيتسك» و«زابوريجيا»، كما لفتت الوزارة إلى مقتل 100 جندي أوكراني على «محور ليمان».

تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من «زابوريجيا»

ودمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من مدينة «زابوريجيا» جنوب شرق أوكرانيا، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى إسقاط طائرتي هليكوبتر «مي 8» وطائرة بدون طيار.

وفي وقت سابق، قال رئيس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، إن كلما اقتربت القوات من وسط مدينة «باخموت» شرق أوكرانيا زادت صعوبة المعارك، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال عمدة مدينة «دونيتسك» أليكسي كوليمزين، إن الوضع في المدينة لايزال صعبًا للغاية، مشيرا لوكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى قصف قوات الأمن الأوكرانية بقصف جميع مناطق المدينة تقريبًا.