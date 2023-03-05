وزير الدفاع الروسي يطالب قواته بتسريع وتيرة العمليات في إقليم «دونيتسك»

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لزيارة وزير الدفاع سيرجي شويجو، أثناء زيارة منطقة العمليات في مقاطعة دونيتسك، أمس السبت، واللقاء مع عدد من الضباط الروس، وتقليد الأوسمة لعدد من الضباط والجنود.

وقال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، خلال مداخلة تليفزيونية إن «وزارة الدفاع الروسية لم تكشف عن أي معلومات حول ما ناقشه شويجو مع قادة الجيش، لكنه تفقد الأوضاع الميدانية، واستمع لمطالب أفراد الجيش».

وأضاف المراسل «تشهد مقاطعة دونيتسك معارك عنيفة منذ فترة، وأصدر زير الدفاع تعليمات للضباط والقادة بتسريع وتيرة العمليات ليتمكن سكان المنطقة من العودة إلى منازلهم، وما زالت المنطقة تتعرض لقصف شديد من القوات الأوكرانية حتى الساعة».