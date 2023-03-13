تضرر 150 مدرسة جراء القصف الأوكراني لـ«دونيتسك»

قال عمدة «دونيتسك»، أليكسي كوليمزين، إن حوالي 100 شركة و150 مدرسة تضررت بدرجات متفاوتة أثناء قصف قوات الأمن الأوكرانية، مشيرا إلى وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أن الضواحي الصناعية للمدينة هي التي عانت أكثر من غيرها من القصف.

وأشار كوليمزين، إلى أن الجيش الأوكراني، يستهدف عمداً البنية التحتية وعمال الإصلاح في «دونيتسك».

من جانبه، أكد جهاز الأمن الأوكراني، هوية الجندي الذي قتل بوابل من الرصاص، وانتشرت عبر المواقع لحظات إعدامه بشكل واسع النطاق، وقال المحققون، إن الجندي البالغ 42 عاماً يدعى أولكسندر إيغوروفيتش ماتسيفسكي، قناص في الفرقة 163 التابعة للواء الدفاع البري شمال شرقي أوكرانيا.

أوكرانيا ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم بسبب الأزمة مع روسيا

وظهر في وقت سابق، بتسجيل مصور، جندي أوكراني يقف في خندق حيث يتم إطلاق النار عليه مرات عدة بواسطة أسلحة آلية بعد قوله: «المجد لأوكرانيا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية..

بدوره، قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، «سيبري»، في بيان، إن أوكرانيا أصبحت في 2022 ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم نتيجة المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بعد بدء الأزمة في فبراير الماضي.

دول أوروبيا تعزز وارداتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 47%

وفي وقت سابق، قالت تقارير إن الأزمة الأوكرانية دفعت الدول الأوروبية إلى السعي الحثيث لتعزيز دفاعاتها، و أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن الدول الأوروبية عززت وارداتها من الأسلحة الرئيسية « الطائرات، السفن الحربية، الدبابات، المدفعية، الصواريخ» بنسبة 47% في السنوات الـ5 السابقة لعام 2022.

وأشار «ستوكهولم الدولي»، إلى ارتفاع حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية من 33% إلى 40%، مضيفا، أن الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي «الناتو» عززت وارداتها من الأسلحة بنسبة 65%، فيما تراجع انتقال الأسلحة على مستوى العالم 5.1 %.

وقال الباحث الكبير في المعهد بيتر دي. ويزيمان، في بيان، إن رغم انحسار نقل الأسلحة على مستوى العالم، فإن انتقالها إلى أوروبا زاد كثيرا بسبب التوترات بين روسيا ومعظم الدول الأوروبية.

بريطانيا تخصص 3 مليارات جنيه إسترليني لتطوير قوات الردع النووي

وفي المملكة المتحدة، ستزيد الحكومة الإنفاق الدفاعي 5 مليارات جنيه إسترليني «6 مليارات دولار» خلال العامين المقبلين بسبب الأزمة الأوكرانية، وأوضح مكتب رئيس الوزراء، ريشي سوناك، في بيان، أنه سيتم استخدام 3 مليارات جنيه إسترليني «3.6 مليار دولار» لتطوير قوات الردع النووي، وسيخصص باقي المبلغ لتجديد مخزونات الذخيرة والأسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي فرنسا، حذر رئيس حزب «الاتحاد الجمهوري الشعبي»، فرانسوا أسيلينو، عبر «تويتر» من أن تصرفات السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام ستؤدي إلى توحيد العالم كله ضد الغرب، فيما قال رئيس وزراء جورجيا إيراكلي جاريباشفيلي، لـ«تلفزيون إيميدي»، إن حكومة «الحلم» الحاكمة لن تسمح بفتح جبهة عسكرية ثانية في البلاد.

من جانبه، أكد الرئيس السويسري، آلان بيرسيه، معارضته استخدام أسلحة بلاده في النزاعات، ولاسيما في أوكرانيا، مضيفا في حديثه عن الوضع الأوكراني، أن الوضع لا يسمح باللامبالاة.