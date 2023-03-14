«حماة الوطن» يستقبل أولى طائرات شحنات اللحوم المبردة من دولة تشاد

وصلت أولى طلائع شحنات اللحوم المبردة، والتي تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية من دوله تشاد إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس، وذلك تنفيذا للتعاون المبرم بين حزب حماة الوطن ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد.

وكان على رأس المستقبلين للشحنات النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والسفير التشادي تشوناي اليمي حسن، والدكتور حسن عيسى مستشار رئيس الوزراء بدولة تشاد، نبيل نصر مستشار السفير والدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي للحزب وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، وهاني العتال أمين أمانة الإعلام المركزية واللواء دكتور مهندس محمد آمال الدين زيدان أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء والمهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بأمانة اللجان النوعية المتخصصة والدكتور إبراهيم ياقوت العرش وكيل لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني والدكتور السيد إبراهيم عبيد مستشار الإنتاج الحيواني للجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بالحزب والكاتب الصحفي هشام الشريف مستشار الأمين العام لشؤون الإعلام وعمرو الجهيني رئيس قطاع خدمات المواطنين بمكتب الأمين العام.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

قال اللواء طارق نصير إنه سعيد بهذا التعاون بين الجانب المصري الممثل في حزب حماة الوطن ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد والذي سوف يساهم في سد الفجوة الغذائية من إنتاج اللحوم الحمراء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما أنه يكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في الأسواق الآن، وأن المستهدف استيراد حوالي 660 طن شهريا وطرحها في الأسواق بكل المحافظات.

وأوضح نصير أن هذه اللحوم سوف يتم طرحها عبر منافذ الحزب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد اللواء طارق نصير أن هذه اللحوم قد خضعت لكل الإجراءات البيطرية من خلال تواجد أطباء مصريين في دوله تشاد يشرفون على كبح تلك اللحوم وفقا للإجراءات الطبية والدينية المتعارف عليها.

وشدد نصير على قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودولة تشاد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

فيما أعرب السفير التشادي تشوناي اليمي حسن عن سعادته بهذا التعاون بين مصر وتشاد وذلك لدعم الدولتين في التبادل التجارى بما يعود بالنفع لصالح المواطنين في كلا البلدين الشقيقين.

الإنتاج الحيواني

وأوضح المهندس محمد الجمال رئيس لجنه الزراعة والإنتاج الحيواني بالحزب أن المرحلة الأولى من اللحوم التشادية المبردة حوالي 2000 رأس بقرة من أجود أنواع الأبقار على أن تشمل كل مرحلة 2000 رأس أخرى بسعر 145 جنيها للكيلو للمواطنين في كل المحافظات.

ولفت إلى أنه من المزمع نقل 3 رحلات أسبوعيا لتشمل كل رحلة 55 طنا من اللحوم بإجمالي 12 رحلة شهريا بكميات مستهدفة 660 طن شهريا.

ووجَّه المهندس محمد الجمال الشكر لحكومة دولة تشاد في توفير كل المستلزمات اللازمة التي تحتاجها عملية تصدير اللحوم إلى مصر وإنهاء كل الإجراءات اللازمة لذلك، تذليل كل العقبات من أجل نجاح هذا التعاون المشترك.