«حماة الوطن» لأحمد موسى: نسعى لوصول عدد مراكز الأمل لـ100

كشف اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، تفاصيل افتتاح مركز الأمل بالفيوم، الذي يهدف لتقديم الخدمة المجتمعية للأولى بالرعاية، ويعد الـ16 الذي تم افتتاحه ومتوقع الوصول إلى 100 مركز، مشيرا إلى أن «الأمل» في بداية الأمر كان يقدم خدمة مجتمعية للمرأة المعيلة ولكنه تحول ليشمل الأسرة كاملة.

مركز الأمل به تجهيزات تكفي لأكثر من 100 أسرة

وأضاف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد»، أن مركز الأمل به تجهيزات تكفي لأكثر من 100 أسرة، وتوفير فرص عمل في المشغل من خلال توفير الماكينات والمواد الخام.

وأوضح الأمين العام لحزب حماة الوطن، أنه تم افتتاح فصول التخاطب للأطفال الذين يعانون من مشاكل في الكلام أو من يحتاجون توجيها أسريا أو تعديلا سلوكيا، كما أن المركز يقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الأطراف بشكل مجاني، موضحا أنه يتم إنشاء فصول لمحو الأمية والتوعية الأسرية.

الحزب نظم حفل زفاف جماعي لـ32 عروسا

وأردف أن الحزب نظم حفل زفاف جماعي لـ32 عروسا، وجرى إعداد منازلهم بكل الأجهزة والاحتياجات اللازمة لهم، مؤكدًا أن «حماة الوطن» يمتلك 1200 مقر على مستوى الجمهورية ومتوقع وصولها إلى نحو ألفي مقر بنهاية العام الجاري.