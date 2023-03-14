زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شرق بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر شرق بابوا غينيا الجديدة، جنوب غرب المحيط الهادئ، على عمق 211 كيلو مترا تحت سطح الأرض.

بؤرة الهزة الأرضية

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت شرق بابوا غينيا الجديدة وقعت على مسافة 116 كيلو مترا شرق «مادانج» و456 كيلو مترا بين الشمال والشمال الغربي من «بورت مورسبي» عاصمة البلاد.