زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة في بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر منطقة كيمبي في بابوا غينيا الجديدة، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل

وقبل 3 أيام ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة نيو بريتن في بابوا غينيا الجديدة، على عمق 65 كيلومترا.

يشار إلى أن الزلازل تضرب عدد من المناطق في العالم منذ زلزال شرق المتوسط المدمر والذى ضرب سوريا وتركيا في السادس من فبراير الجاري وخلف أكثر من 51 ألف قتيل حتى الآن.