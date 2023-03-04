رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب نيوزيلندا

كتب:

محمد علي حسن
09:46 ص | السبت 04 مارس 2023
مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل، ضرب جزر كيرمدك في نيوزيلندا، اليوم السبت.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع على عمق 183 كيلومترا.

زلزال قرب بلدة «جرايموث»

ولم يصدر نظام الإنذار الأمريكي لأمواج المد العاتية «تسونامي»، أي إنذار من أمواج مد بعد الزلزال.

وكانت نيوزيلندا سجلت خلال الأشهر الماضية، زلزالًا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، قرب بلدة «جرايموث» في الجزيرة الجنوبية للبلاد.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال قهرمان مراش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في تركيا وسوريا، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

اقرأ المزيد:

زلزال يضرب البرازيل بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.. على عمق 10 كيلومترات

إحصاء مفصل بعدد الهزات الارتدادية منذ زلزال شرق المتوسط في سوريا وتركيا

خبير ياباني يكشف سبب تهدم المباني في تركيا بعد زلزال 6 فبراير

زلزال بقوة 3 درجات يضرب كوريا الجنوبية
بقلم محمد علي حسن