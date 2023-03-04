زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب نيوزيلندا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل، ضرب جزر كيرمدك في نيوزيلندا، اليوم السبت.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع على عمق 183 كيلومترا.

زلزال قرب بلدة «جرايموث»

ولم يصدر نظام الإنذار الأمريكي لأمواج المد العاتية «تسونامي»، أي إنذار من أمواج مد بعد الزلزال.

وكانت نيوزيلندا سجلت خلال الأشهر الماضية، زلزالًا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، قرب بلدة «جرايموث» في الجزيرة الجنوبية للبلاد.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال قهرمان مراش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في تركيا وسوريا، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.