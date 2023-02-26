زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب «بابوا غينيا الجديدة»

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، «بابوا غينيا الجديدة»، الواقعة جنوب غرب المحيط الهادي، على عمق 65 كيلومترا، فيما لم يتم الإعلان عن خطر حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي».

زلزال «بابوا غينيا الجديدة» يهز منطقة «نيو بريتن»

وأشارت «المسح الجيولوجي»، إلى أن الزلزال هز منطقة «نيو بريتن» في «بابوا غينيا الجديدة»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الزلزال الذي ضرب «بابوا غينيا الجديدة» على بعد 58 كيلومترا جنوب شرق مدينة «كاندريان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشعر بالهزة الأرضية في منتجع «واليندي بلانتيشن» قرب بلدة «كيمبي»، على مسافة 80 كيلومترا من الزلزال الذي ضرب «بابوا غينيا الجديدة»، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

زلزال بريطانيا الجديدة

وكان مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، قال في وقت سابق، إن زلزالا بقوة 4.4 درجة ضرب بريطانيا الجديدة أكبر جزيرة في «أرخبيل بيسمارك» و«بابوا غينيا الجديدة» على عمق 43 كم.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 482 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من «بورت مورسبي» عاصمة «بابوا غينيا الجديدة» و37 كم شمال شرق «كاندريان».