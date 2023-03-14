هزة أرضية بقوة 3 درجات وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 10 كيلو متر.

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقعت على مسافة 52 كيلو مترا شمال غرب «قهرمان مرعش» و10 كيلو مترات جنوب شرق «جوكسون».

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب شرق تركيا

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 5 كيلو مترات، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات، إن البؤرة وقعت على مسافة 39 كيلو مترا جنوب شرق «ملاطية».

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية التي ضربت شرق تركيا وقعت على بعد 6 كيلو مترات بين الشمال والشمال الغربي من «سينجيك»