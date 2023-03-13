هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب شرق تركيا.. عمقها 5 كيلو مترات

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 5 كيلو مترات. وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 35 كيلو متر بين الشرق والجنوب الشرقي من «ملاطية» و20 كيلو متر شمال «سينجيك».

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر غرب تركيا على عمق 2 كيلو متر تحت سطح الأرض، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 67 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «زونجولداق» و 21 كيلو متر شمال شرق «بولو».