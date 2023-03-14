هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر تضرب «كولورادو» الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ولاية «كولورادو» الأمريكية، على عمق 9 كيلو مترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 117 كيلو متر جنوب «بوبيلو».

هزة أرضية تضرب غرب «تكساس»

وكانت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، غرب «تكساس» بعمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأوضح «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 189 كيلو متر بين الغرب والجنوب الغربي من «أوديسا» الأمريكية.