كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة.. ونصائح لقائدي السيارات في الأمطار

تشهد الشوارع والميادين الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة والطرق الواصلة بينهم، حالة من التكدس المروري، وسط استنفار أمني من رجال الإدارة العامة للمرور للتسهيل على قائدي المركبات، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مساء أمس، وصباح اليوم، فإنّ المحاور المرورية في القاهرة تشهد حالة من التكدسات المرورية بداية من الطريق الدائري، محور كورنيش النيل، كوبري الجامعة، محور الأوتوستراد، وطريق الحرية.

وتشهد الطرق الرابطة بين المحافظتين القاهرة والجيزة، ازدحاما مروريا وخاصة على كوبري أكتوبر، شارع الهرم وفيصل، كوبري الجلاء و15 مايو، وصولا إلى البحوث وشارع البحر الأعظم.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسائقين، توخي الحذر أثناء قيادة السيارات في الأمطار وتقدم لهم العديد من النصائح للوصول إلى مقصدهم آمنين، والتي جاءت كالتالي:

- القيادة بسرعات محدودة من 40 إلى 50 مترا بسرعة 100 كيلو.

- ترك مسافة آمنة بين السيارة والأخرى لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومتر.

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، والالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدن فقدان التركيز.

- تفادي الاستخدام المفاجئ أو الضغط الشديد على الفرامل حتى لا يؤدي ذلك إلى انزلاق السيارة في أي اتجاه.

- التأكد من حالة السيارة قبل السير بها، وتجنب القيادة في الأماكن المنخفضة.