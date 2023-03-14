تفاصيل حساب توفير «الشباب كنانة» في بنك مصر.. عائد يصل إلى 9.5%

يتيح بنك مصر منتجات الأوعية الادخارية الإسلامية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية للعملاء الأفراد، ومن بينها حساب توفير الشباب كنانة التي تبدأ من 500 جنيه حتى 20000 جنيه، وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر لشهر مارس 2023، على حساب توفير الشباب كنانة الإسلامي، الحساب متاح للعملاء من سن 16 عامًا وحتى 35 عامًا.

تفاصيل حساب توفير الشباب كنانة

ويتم تطبيق معدلات عائد مميزة لحساب توفير «الشباب كنانة» حتى رصيد 20 ألف جنيه وللمبالغ التي تزيد عن ذلك يتم تطبيق عائد شرائح حساب التوفير الاستثماري المعلنة.

أسعار العائد على حساب توفير الشباب كنانة

ويقدم بنك مصر عائد للشريحة من 500 جنيه حتى 20 ألف جنيه، 9.000% شهريا، و9.250% ربع سنويًا، و9.375% نصف سنويًا، و9.500% سنويًا.

الحد الأدنى لفتح حساب توفير الشباب كنانة

والحد الأدنى لفتح حساب توفير الشباب كنانة في بنك مصر واحتساب العائد هو 500 جنيه، ونسب العائد متغيرة وفقا لنتائج أعمال البنك والنسب سنوية يتم تقسيمعا وإضافتها للحسابات بحسب دورية العائد.