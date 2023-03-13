أسعار الفائدة على شهادة القمة في بنك مصر خلال شهر مارس.. تصل لـ17.25%

يوفر بنك مصر العديد من شهادات الادخار بالجنيه المصري ذات العائد الثابت والمتغير وأسعار فائدة عالية، من بينهم «شهادة القمة»، بدورية صرف شهريًا وربع سنويًا ونصف سنويًا وسنويًا.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك مصر لشهر مارس 2023، على شهادة القمة، ومدتها 3 سنوات والحد الأدنى لشرائها الـ1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد يكون ثابت.

أسعار الفائدة على شهادة القمة من بنك مصر

ويحصل صاحب شهادة القمة على عائد 16% شهريًا، أو 16.25% ربع سنوي، والنصف سنوي يكون 16.50%، أما السنوي 17.25%، ويمكن تجديد الشهادة بعد انتهاء المدة.

شهادات بنك مصر

ويتيح بنك مصر أيضًا الشهادة الثلاثية بعائد متغير، وشهادات الـ5 سنوات بعائد ثابت، وشهادات الـ7 سنوات بعائد ثابت، وشهادة أمان المصريين أيضًا بعائد ثابت.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي

يُذكر أنَّ قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، مطلع فبراير من الشهر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.