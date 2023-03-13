كم سعر العائد على حساب التوفير الإسلامي من بنك مصر؟.. جدول مارس 2023

كشف بنك مصر أسعار العائد على منتجات الأوعية الادخارية الإسلامية، بالجنيه المصري والعملات الأجنبية للعملاء الأفراد، ومن بينها حساب توفير المنجز الاستثماري.

وبحسب جدول أسعار العوائد من بنك مصر لشهر مارس 2023 على حساب التوفير المنجز الاستثماري الإسلامي، الحد الأدنى لفتح الحساب يكون 100 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 3000 جنيه، والحد الأقصى لاحتساب العائد 200 ألف جنيه.

أسعار العائد على حساب التوفير المنجز الاستثماري

ويحصل صاحب الشريحة من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه بحساب التوفير المنجز الاستثماري على عائد شهري 7.000%، والأكثر من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه يصل سعر العائد إلى 7.500%، والأكثر من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه يكون 8.000%.

حساب التوفير المنجز الاستثماري الإسلامي من بنك مصر

وذكر بنك مصر، أن نسب العائد على حساب التوفير المنجز الاستثماري الإسلامي تكون متغيرة وفقًا لنتائج أعمال البنك والنسب سنوية يتم تقسيمها وإضافتها للحسابات بحسب دورية العائد.