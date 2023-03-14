بدء تنفيذ قرار «المركزي» برفع الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر «إنستا باي» غدا

يدخل قرار البنك المركزي المصري الخاص بتعديل الحدود القصوى للمعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 15 مارس، وذلك عقب إجراء تعديلات على الحدود القصوى للمعاملات.

وكشف البنك المركزي المصري، في بيان له، أن الحد الأقصى لقيمة المعاملة على «إنستا باي» ستكون 70 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومي للمعاملات 120 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى لقيمة المعاملات الشهرية على «إنستا باي»

وبالنسبة للحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات يصبح 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

البنك المركزي المصري

ويأتي هذا القرار بسبب تزايد أعداد وقيم المعاملات عبر «إنستا باي»، وفقا لما ذكره محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله في كتاب دوري للبنوك العاملة في السوق المحلية.

وخاطب محافظ البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية قائلا إن تزايد الأعداد وقيم المعاملات على هذه المنظومة يعكس الحاجة لزيادة الحدود اليومية والشهرية عليها من أجل استيعاب مختلف الشرائح لتناسب حالات الاستخدام.