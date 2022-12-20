مزايا تطبيق «إنستا باي».. مدعوم من 11 بنكا ويحوّل الأموال لحظيا

إذا كنت تعتمد في تعاملاتك المالية على البنوك، ولديك حسابات في أكثر من بنك، فإدارتها أصبحت أسهل ما يكون بمجر الاعتماد على تطبيق إنستا باي instapay، المدعوم من البنك المركزي المصري، حيث جرى تطويره من قِبل شركة بنوك مصر التي تمتلكها 4 مؤسسات مالية وهي «البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي، وبنك مصر، إضافةً إلى بنك الاستثمار القومي».

وبحسب مصادر مصرفية، فإنّ شبكة المدفوعات اللحظية IPN هي شبكة تشغيل بين البنوك والمؤسسات المالية، توفّر عمليات معالجة المدفوعات، والتحويل اللحظي في أي وقت خلال جميع أيام الأسبوع، حيث تُجرى عمليات التحويل بشكل لحظي، عكس تحويلات البنوك التقليدية التي تتأخر أحيانًا لعدّة ساعات، وقد تستغرق أيام في الإجازات الرسمية والمناسبات.

البنوك الداعمة للتطبيق

وتابعت المصادر أنّ التطبيق مدعوم من أكثر من 11 بنكا حاليا، أبرزها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) بنك QNB بنك الإسكندرية البنك العربي، وبنك مصر الخليجي (EG)، وبنك القاهرة، حيث يمكن من خلال التطبيق الوصول إلى حساباتك البنكية وإدارتها من مكان واحد، إضافةً إلى استقبال وتحويل الأموال بشكل لحظي في أي وقت عن طريق «الهاتف المحمول أو عنوان التعريف اللحظي (IPN) أو رقم البطاقة البنكية أو رقم الحساب البنكي».

مزايا التطبيق

وبحسب المصادر، تتلخص مزايا التطبيق في تحويل الأموال بشكل لحظي في أي وقت خلال أيام الأسبوع، وربط وإدارة الحسابات البنكية في مكان واحد، حيث يتيح التطبيق ربط جميع حساباته البنكية في تطبيق واحد، واستقبال الأموال بطرق مختلفة من خلال مشاركة عنوان الدفع اللحظي الخاص بك أو رقم هاتفك المحمول مع الدافع، حتى يتمكن من إرسال الأموال إلى حسابك على إنستاباي، وسهولة إرسال الأموال عن طريق عنوان التعريف اللحظي أو رقم الهاتف المحمول، أو رقم الحساب البنكي أو حتى رقم بطاقة ميزة مسبقة الدفع.