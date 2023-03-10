البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على أذون الـ6 أشهر.. الأرباح مقدما

رفع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر إلى 22.481% لأول مرة، بحسب نتائج العطاء الأخير أمس الخميس.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، قبوله 83 طلباً للاكتتاب في أذون الخزانة المصرية «أجل عام واحد»، من 143 طلبا قدمتها البنوك والمؤسسات والمستثمرين، وطلبت رفع أسعار الفائدة لـ25% بينما لم يقبل البنك المركزي سوى بـ22.584% فقط كسعر للعائد على أذون الخزانة أجل عام واحد من 22.591% الأسبوع الماضي.

البنوك تطلب رفع سعر الفائدة

وطلبت البنوك والمؤسسات رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر إلى 24.499% وتقدمت بـ 137 طلباً لم يُقبل منها من جانب البنك المركزي المصري سوى 82 طلبا بفائدة 22.481% من سعر 22.145% الأسبوع الماضي، مواصلاً بذلك رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ6 أشهر.

مزايا أذون الخزانة المصرية

تكتسب أذون الخزانة المصرية جاذبيتها من كونها أوعية استثمارية قصيرة الأجل، فتبدأ من 3، 6، 9 أشهر وسنة، وعائدها المدفوع مقدماً يفوق أي شهادة ادخارية، بعكس أغلب المنتجات المصرفية، وخاصة الشهادات الادخارية التي تكون في المتوسط 3 سنوات، ولا تتجاوز عائدها حالياً 18% في المتوسط.

تثبيت أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% في اجتماعها الشهر الماضي، وهي نفس مستويات ديسمبر الماضي.