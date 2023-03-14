طرق الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات بسيطة

تتيح بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن مخالفات المرور أو رخصة السيارة، بجانب الاستعلام عن كيفية دفع مخالفات المرور سواء قيادة أو مركبات عن طريق الإنترنت للسائقين وأصحاب السيارات، وأولى خطوات الاستعلام عن هذه المخالفات تبدأ من خلال الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة وتستعرض «الوطن» في السطور التالية باقي الخطوات وهي كالتالي:

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

ـ اختيار «خدمات المرور» الموجودة في موقع النيابة العامة.

- اختيار خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام.

- يمكنك السداد إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

- ثم تقوم بعدها بالضغط على «الدفع واستمرار».

- ثم يطلب منك كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

- ثم قم بالضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

- يمكنك استلام رسالة الدفع الإلكتروني ثم اضغط موافق وبعدها تختار الوسيلة المناسبة للدفع.

ويمكن دفع مخالفات المرور، عن طريق مكاتب البريد وتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة، للكشف عن المخالفات المرورية، وفي حال عدم وجود مخالفات مستحقة، يجب سداد قيمة شهادة براءة الذمة، ويمكن عمل تظلم لتخفيض الرسوم.

مخالفات المرور من بوابة مصر الرقمية

وللاستعلام عن مخالفات المرورعلى بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

- تبدأ خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول لبوابة مصر الرقمية.

- ثم تقوم بعدها باختيار تصفح الخدمات والتي من خلالها سيتم الاستعلام عن مخالفات المرور.

- تظهر بعدها قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

- ثم تقوم بعدها بالضغط على أيقونة «مركباتي».

- ثم ستظهر معلومات بالمرور والسيارة، التي يمكن من خلالها تجديد رخصة المركبة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية المختلفة وسدادها، دون الاحتياج للانتظار.

- قم بالضغط على أيقونة استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- ثم تقوم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- ثم إدخال بيانات المركبة المطلوبة، ثم ستظهر نتيجة الاستعلام.

رخصة القيادة ضمن خدمات بوابة مصر الرقمية

أما للاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من خلال بوابة مصر الرقمية، يتم عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

ـ الدخول على منصة مصر الرقمية.

ـ اختيار «رخصي».

ـ يظهر أمامك مجموعة من الخدمات اختار الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

ـ بعد الاختيار اضغط على الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

ـ خطوات الاستعلام عن مخالفات المرورعبر منصة مصر الرقمية.

الخدمات التي توفرها بوابة مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية بعض الخدمات المتعلقة بالمرور كتجديد رخصة القيادة، التقديم على بدل فاقد لرخصتك من مكانك والتقدم على تظلم لمخالفاتك من أي مكان وللاستعلام عن أي خدمات يمكن الاستعلام من هذا الرابط.