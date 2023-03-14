«الصحة»: خدمات طبية لـ51.3 ألف حالة بمستشفى مبرة مصر القديمة خلال عام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ51 ألفا و301 حالة في مستشفى مبرة مصر القديمة، التابع للمؤسسة العلاجية، في الفترة من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ العيادات الخارجية استقبلت 36 ألفا و820 حالة في مختلف التخصصات، إضافة إلى تقديم الخدمة لـ14 ألفا و481 حالة من المترددين على قسم الاستقبال، لافتا إلى أنّ المستشفى أجرى ألف و586 عملية جراحية كبرى، و3 آلاف و254 قسطرة تشخيصية وعلاجية.

وأضاف عبدالغفار، أنّ مستشفى المبرة يضم أكثر من 20 عيادة في مختلف التخصصات التي تشمل «الأطفال العامة والتخصصية، والكلى والمسالك، والرمد، والأورام، وجراحة أورام، والقلب، وجراحة القلب، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة المخ والأعصاب، والقسطرة المخية وتركيب الدعامات، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والغدد الصماء، ونفسية وعصبية، ونساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، والعلاج الطبيعي، والروماتيزم والتأهيل، والأسنان، والتخاطب، والسمعيات ومقياس سمع، ورسم أعصاب وعضلات، وعظام، وجراحات اليد، ومناظير كتف وركبة»، إلى جانب إستحداث ورفع كفاءة عيادة قلب الأطفال وتوفير أجهزة إيكو أطفال، وعيادة السكتة الدماغية، وعيادة جراحة القلب بإستخدام قسطرة التافي TAVI .

المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

وتابع «عبدالغفار» أنّ المستشفى شارك في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، بإجراء 3 آلاف 343 جراحة في التخصصات المختلفة على نفقة الدولة، إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، علاوة على تشغيل خدمة العيادات المسائية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادة متخصصة.

وأوضح الدكتور محمد السوداني، رئيس المؤسسة العلاجية، أنّه جار إنشاء وحدة قسطرة جديدة بالمستشفى، إضافة إلى أجهزة أشعة رنين، وأشعة مقطعية، وعدد 2 جهاز سونار، إلى جانب زيادة وحدات الغسيل الكلوي، لتصبح 15 ماكينة غسيل كلوي.

ولفت «السوداني» إلى أنّ المؤسسة العلاجية تحرص على تطوير الأداء للطاقم الطبي والفني، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمحاضرات العلمية في تخصصات إنعاش القلب الرئوي، ومكافحة العدوى، والجودة، والأمراض الوبائية.

تطوير قسم الرعايات

من جانبه، لفت الدكتور هشام الفخراني، مدير عام مستشفى مبرة مصر القديمة، إلى تطوير قسم الرعايات بالمستشفى، ليشمل 67 سرير رعاية، مقسمة إلى 30 سرير رعاية قلب، و16 سرير رعاية عامة، و15 رعاية أطفال، و6 أسرة رعاية جراحة قلب وصدر، إضافة إلى 15 حضانة مبتسرين، وجار زيادتها لتصل إلى 20 حضانة، كما يضم المستشفى معمل كيمائي، ومعمل فيروسي مستقل، لسحب وتحليل العينات.

وأوضح «الفخراني» أنّ مستشفى المبرة يضم جناحين للعمليات، يضم كلا منهما 3 غرف عمليات متخصصة، إضافة إلى غرفة عمليات منفصلة لجراحات القلب والصدر، وتغيير الشرين التاجي، وصمامات القلب، مضيفا أنّ المستشفى يضم وحدة قسطرة مجهزة، تقدم خدمات القساطر المخية والطرفية، وتركيب صمامات القلب، وتصوير وإصلاح عيوب القلب للأطفال، وغلق ثقب القلب للأطفال، لافتا إلى إجراء 20 جراحة قلب بنظام TAVI.