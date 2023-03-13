النواب يشيدون باستجابة وزير الصحة الفورية لمطلب سرعة إنجاز مستشفى طما

شكر الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لاستجابته الفورية لاقتراحات وتوصيات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن تأخر العمل داخل مستشفى طما.

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وقال الوحش، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنّ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرر استبدال شركة المقاولات السابقة بشركة جديدة، واستئناف العمل الفوري بمستشفى طما؛ لسرعة انتهاء العمل في المستشفى لخدمة أهالي وجماهير مدينة طما بمحافظة سوهاج.

وأضاف أنّ الاستجابة السريعة من الوزير لقيت ارتياحاً كبيراً من جميع أعضاء اللجنة في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين بصفة عامة، ولدى أعضاء مجلس النواب بمحافظة سوهاج.

وأشاد الدكتور محمد الوحش بحرص قيادات وزارة الصحة والسكان على نقل الصورة كاملة للوزير لما دار من مناقشات موسعة حول هذا الموضوع خاصة، أنّ وزير الصحة والسكان، اعتذر عن عدم حضور هذا الاجتماع، مؤكداً أنّ ذلك الأمر يعنى أنّ هناك منظومة وأداء عمل على مستوى عالٍ من المهنية داخل وزارة الصحة والسكان.

وأكد الوحش، أن قرار وزير الصحة والسكان ينهي المشكلات التي تعرضت لها مستشفى طما، مؤكداً ضرورة أن يكون جميع المسؤولين على مستوى المسؤولية في الاستجابة لمطالب أعضاء مجلس النواب الذين يعبرون بكل الصدق والأمانة عن جميع المشكلات داخل دوائرهم الانتخابية.

كانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماع لها الاسبوع قبل الماضي برئاسة الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، ناقشت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ونشأت فؤاد عباس، وإبراهيم محمد أبودوح، وغادة الضبع، نواب دائرة طهطا وجهينة وطما بمحافظة سوهاج، بشأن عدم افتتاح مستشفى طهطا العام وعدم الانتهاء من تنفيذ اعمال مستشفى طما، ومستشفى جهينة بمحافظة سوهاج.