أماكن استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا للمسافرين لأداء فريضة الحج

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عناوين أماكن استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا للمسافرين للحج، وقالت وزارة الصحة والسكان إنّ هناك ما يقرب من 126 مركزا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، يمكن استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا من خلالها، لافتة الى أنّ هذه المراكز تعمل على استخراج شهادات لتطعيم لقاح كورونا معتمدة و تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code للراغبين في السفر إلى الخارج من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

عناوين استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنّه يمكن استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا أكثر من مرة في حال فقدها، لافتة إلى أنّ هناك توجيهات بتيسيرات استخراج شهادات كورونا للمسافرين للحج، وتوفير كل اللقاحات لهم، ولا يوجد نقص في أي نوع من أنواع لقاحات كورونا.

رسوم استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ رسوم استخراج شهادات تطعيم كورونا، هي 100 جنيه للمصريين وهي رسوم استخراج الأوراق، لافتة إلى أنّ اللقاح مجاني ولا يدفع المواطن فيه أي أعباء مالية وسيظل مجاني، منوهة بأهمية الحصول على الجرعتين «الأولى والثانية» للمسافرين فى حال عدم الحصول على اللقاح، والحصول على الجرعة التنشيطية في حال الحصول على اللقاح مسبقا؛ لتعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال كافة الخطوط الساخنة لها ومنها 105، للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة، ولمعرفة أقرب مكان داخل محافظتك يمكن استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا منه في أسرع وقت، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة؛ لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطنين.