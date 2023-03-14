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الصين تسهّل إجراءات الدخول إلى أراضيها بدءًا من الغد

كتب:

أ ش أ
10:38 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
الرئيس الصينى

الرئيس الصينى

أعلنت الهيئة الصينية للهجرة، أن الصين ستسمح للأجانب الحاصلين على تأشيرات سارية صادرة قبل يوم 28 مارس 2020 بالدخول إلى أراضيها؛ حيث عدلت البلاد سياساتها للتأشيرات والدخول في مسعى لتسهيل السفر عبر الحدود، مشيرة إلى أن هذه السياسات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 مارس الجاري.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الصينية- أنه سيتم استئناف تنفيذ سياسات الإعفاء من التأشيرات لدخول مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين، ودخول أفواج الرحلات السياحية البحرية إلى مواني شانغهاي، كما سيُستأنف تنفيذ سياسة الإعفاء من التأشيرات لدخول مقاطعة قوانجدونج بجنوبي الصين بالنسبة للأفواج السياحية الأجنبية القادمة من منطقتي هونج كونج وماكاو.

استئناف تنفيذ سياسات الإعفاء من التأشيرات لدخول مقاطعة هاينان

وأوضحت أنه «سيعاد إطلاق آلية مماثلة للأفواج السياحية القادمة من دول الآسيان لدخول مدينة قويلين في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين».

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بقلم أ ش أ