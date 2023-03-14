الصين تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب غدا بعد 3 أعوام من تعليقها

تستأنف السلطات الصينية، إصدار التأشيرات للأجانب اعتبارا من الغد، وقالت الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الصينية في بيان، إنّ البلاد ستستأنف ابتداء من 15 مارس الجاري، إصدار التأشيرات للأجانب، بعد تعليقها في مارس 2020 بسبب فيروس كورونا، لزيادة تسهيل حركة الأشخاص بين الصين والدول الأخرى.

وقررت السلطات الصينية، تعديل سياسة التأشيرات وسياسة الدخول للمواطنين الأجانب الذين يصلون إلى الصين في 15 مارس الجاري بتوقيت بكين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

استئناف السماح بدخول الأجانب من دون تأشيرة إلى «قوانجدونج»

واعتبارًا من 15 مارس الجاري، سيكون من الممكن دخول الصين بتأشيرات لم تنتهِ صلاحيتها وتم إصدارها قبل 28 مارس من العام 2022، وستستأنف وكالات إصدار التأشيرات الخارجية معالجة وإصدار جميع أنواع التأشيرات للمواطنين الأجانب لدخول الصين، كما ستستأنف الأجهزة المعنية بإصدار التأشيرات في المناطق الحدودية، إجراءات وإصدار التأشيرات الحدودية.

وأمس، ذكرت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، في بيان، أنّ البلاد سترفع قيود التأشيرات على مختلف المواقع، بما في ذلك «جزيرة هاينان»، والسفن السياحية التي تمر عبر «ميناء شنجهاي».

جيبريسوس: فيروس كورونا سينتهي في 2023

وأشارت السفارة الصينية، إلى أنّه سيجري استئناف السماح بدخول الأجانب من دون تأشيرة إلى إقليم «قوانجدونج من هونج كونج ومكاو، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وفي وقت سابق، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن ثقته بأنّ فيروس كورونا سينتهي في 2023، مضيفا في بيان نشر على موقع المنظمة، إنّ عدد الوفيات الأسبوعي، أصبح لأول مرة أقل من العدد عند الإعلان عن «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.