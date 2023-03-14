الحكومة البريطانية: سوناك وبايدن اتفقا على أهمية الحوار مع الصين

أعلنت الحكومة البريطانية، أنّ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفقا على أهمية الحوار مع الصين.

وأضافت الحكومة البريطانية، أنّ سوناك ناقش مع بايدن الحاجة الملحة لاستمرار دعم أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أول أمس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على صفقة الغواصات النووية التي تنوي كانبرا الحصول عليها من أجل التصدي للصين.

مباحثات بايدن وسوناك

وبحث بايدن وسوناك أهمية الاستمرار في تعميق العلاقة الاقتصادية القوية والمرنة بين أمريكا وبريطانيا، وفقا لما أوضحه بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف البيان أنّ «الولايات المتحدة وبريطانيا ستعملان وتستثمران معا لقيادة التحول نحو الطاقة الخضراء وتعزيز صناعات المستقبل وتعزيز مرونة اقتصاد البلدين».