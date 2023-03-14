مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس بكندا

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب آخرون في حادث دهس بمنطقة كيبيك الكندية.

وقالت مصادر بالشرطة، وفقا لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الحادث وقع بعدما صدم سائق بسيارته عددا من المارة، وسلم السائق نفسه للشرطة، وجارٍ التحقيق فيما إذا كان الحادث متعمداً.

رئيس الوزراء الكندي يعزي أسر الضحايا

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن تعازيه لأسر الضحايا، قائلا: «تعاطفي مع الضحايا وأسرهم، وأود أن أشكر أول من تعاملوا مع الحادث على التصرف بسرعة وشجاعة ومهنية».