كندا: إسقاط الجسم الطائر المجهول على بعد 100 ميل من الحدود مع أمريكا

تطورات متلاحقة شهدتها قضية إسقاط جسم جوي مجهول حلق في وقت سابق فوق شمال كندا، وأسقطته طائرة أمريكية «إف 22».

قالت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، إن جسما جويا مجهولا، أسقطته «واشنطن» في المجال الجوي الكندي يشكل تهديدا حقيقيا للطيران المدني، مضيفة إن الجسم كان يطير على ارتفاع 14 ألف قدم، ودخل بشكل غير قانوني المجال الجوي لبلادها.

وأشارت أناند، إلى إسقاط الجسم على بعد حوالي 100 ميل من الحدود الكندية الأمريكية في الجزء الأوسط من«يوكون».

رصد الجسم المجهول فوق ألاسكا مساء الجمعة

واكتشفت قيادة «نوراد»، الجسم الطائر المجهول لأول مرة فوق ألاسكا في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة، وتم رصده لأول مرة بواسطة طائرتين «إف 22» فوق المجال الجوي الأمريكي، ثم تم تعقبه في المجال الكندي وأسقط بواسطة صاروخ «أيه آي أم 9 إكس» من طائرة أمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت في وقت سابق، أن عملية الإسقاط جرت بعد أوامر من الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

من جانبها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، عقب محادثات بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الجسم المجهول الذي تم إسقاطه في وقت سابق فوق كندا، كان بدون طيار، مضيفة إن الجيشان الامريكي والكندي راقبوا الجسم الطائر منذ الساعات الـ24 الماضية.

اتفاق أمريكي كندي على تتبع مثل الأجسام الطائرة في المجال الجوي لأمريكا الشمالية

واتفق بايدن وترودو، على مواصلة العمل عن كثب لاكتشاف وتتبع مثل هذه الأجسام الطائرة في المجال الجوي لأمريكا الشمالية.

وأشارت الرئاسة الأمريكية «االبيت الأبيض»، إلى أن فريق الأمن القومي، أطلع على تقارير للجسم الطائر منذ اكتشافه، مشيرة إلى أنه أُسقط في أراضي كندا.

بدورها، أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية «إف أيه أيه»، بإغلاق بعض المجال الجوي في «مونتانا»، على الحدود مع كندا، لدعم عمليات «البنتاجون»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت لاحق، قالت«نوراد»، إن السلطات الأمريكية رفعت القيود على الرحلات الجوية فوق «مونتانا»، ولم ترصد أي جسم في المجال الجوي.