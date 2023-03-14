الخارجية الصينية: نرفض بشدة صفقة تزويد أستراليا بغواصات نووية

قال وانج وين بين، المُتحدث باسم الخارجية الصينية، إن صفقة بيع غواصات نووية لأستراليا تقوض الاستقرار، ولا تصب في صالح المجتمع الدولي، لافتا إلى أن على واشنطن ولندن التخلي عن سياسة احتواء الصين.

وأضاف المُتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين ترفض بشدة صفقة تزويد أستراليا بغواصات نووية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تمضي في طريق خطير.

انتشار الأسلحة النووية

وأشار، إلى أن صفقة الغواصات الأمريكية الأسترالية البريطانية، تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مُؤكدًا حرص الصين على الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الجانب الأمريكي.

وكان أنتونى ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي، قال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، أمس الاثنين، بأن بلاده ستشتري 3 غواصات نووية من الولايات المتحدة الأمريكية، مُؤكدًا على العمل مع الشركاء؛ لتعزيز الأمن المُشترك، من خلال تحالف «أوكوس».

أستراليا تطور قدراتها النووية

وتابع أن أستراليا تطور قدراتها النووية؛ لمواجهة التحديات، مُشيرًا إلى أن هذا التحالف يعمل على حفظ الأمن والسلم العالميين.