الخارجية الأوكرانية: لا نتفق مع نقطة واحدة في خطة السلام الصينية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن «كييف» لا تتفق مع نقطة واحدة على الأقل في «خطة السلام» الصينية لإنهاء الأزمة، لكن الوثيقة لا تزال قيد الدراسة.

كوليبا: نتفق مع بعض عناصر خطة السلام الصينية

وقال كوليبا عقب اجتماع لمجلس الأمن الأممي وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية، اليوم السبت، «لقد رأينا النسخة النهائية من الخطة، نحن نتفق مع بعض عناصرها ولكن هناك عنصر واحد على الأقل لا نتفق معه وهو العنصر الذي يتعلق بالعقوبات الأحادية، نعتقد أن العقوبات هي أداة مهمة»، مضيفا «أنها وثيقة مثيرة للاهتمام».

وأضاف: «من الجيد أن الصين قدمت موقفها، وهي وجهة نظر شاملة لهذه الأزمة».

141 دولة صوتت لصالح قرار يحدد مبادئ انتهاء الأزمة

وأشار «كوليبا»، إلى أن 141 دولة صوتت لصالح قرار يحدد المبادئ والعناصر الرئيسية لكيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال «وكل ما يقترح خارج هذا القرار يجب أن يتماشى معه».

وقدمت الصين أمس «خطة سلام» لإنهاء الأزمة في أوكرانيا تتكون من 12 نقطة.

وفي الوثيقة المنشورة على موقع وزارة الخارجية، تقرأ الفقرة الأولى «احترام سيادة جميع البلدان ومراعاة القانون الدولي المعترف به عالميًا بما في ذلك أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإن السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع البلدان يجب أن يتم دعمهم بشكل فعال».

وأضافت الوثيفة أنه يجب «التخلي عن عقلية الحرب الباردة، ولا ينبغي تأمين بلد على حساب الآخرين. لا ينبغي تحقيق أمن المنطقة عن طريق تعزيز أو توسيع الكتل العسكرية».