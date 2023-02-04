الخارجية الصينية تعليقا على منطاد التجسس: لم ننتهك المجال الجوي لأي بلد

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن «بكين» تحترم دائما سيادة وسلامة أراضي جميع الدول ولم تنتهك عن قصد المجال الجوي لأي بلد، مشيرة في بيان، إلى الالتزام الدائم والصارم الصيني بالقانون الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية، أن بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة تلطخ الصين بهذه القضية، موضحة أن البالون التي تقول عنه الولايات المتحدة بمنطاد التجسس الصيني، مدني مستخدم في أبحاث الأرصاد الجوية دخل عن غير قصد المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة.

وأمس الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأجيل زيارة إلى العاصمة الصينية «بكين»، كانت مقررة غدا الأحد، على خلفية حادث تحليق منطاد التجسس الصيني فوق شمال الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنه تم رصد منطاد تجسس صيني فوق شمال الولايات المتحدة حلق من «جزر ألوشيان» عبر أراضي كندا ووصل إلى «ولاية مونتانا» في شمال الولايات المتحدة على الحدود مع كندا

وأوضح بلينكن، أن «واشنطن» أبلغت الصين الخطوة على مختلف المستويات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في «أوتاوا»، أنها تتحقق من احتمال وجود منطاد تجسس صيني ثان في أجواء كندا.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بات رايدر، في بيان، إن بلاده على علم بتقارير عن منطاد تجسس صيني آخر يحلق فوق أمريكا اللاتينية.