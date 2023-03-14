إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تتعرض لأمطار غزيرة في مدن سانت كاترين والطور ونويبع وطابا، مشيرًا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات، تحسبًا لحدوث سيول نضرب المدن.

وأضاف: «حتى الآن لم يتم إغلاق أي طريق من الطرق الدولية بحنوب سيناء، ومازالت حركة السير طبيعية مع إرسال تحذيرات لقائدي المركبات لتوخي الحذر أثناء القيادة».

إغلاق ميناء شرم الشيخ

ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بهيئة مواني البحر الأحمر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانا جاء فيه: «أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة 10.30 صباحًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث وصلت شدة الرياح 26 عقدة غربية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية».

في نفس السياق قال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه أصدر تعليمات مشددة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تضرب محافظة جنوب سيناء نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية، بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.