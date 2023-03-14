سقوط أمطار على مدن جنوب سيناء.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول

قال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، إن أمطارا خفيفة سقطت في السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، ولم تسبب أي إعاقة لحركة السيارات على الطرق.

وأشار رئيس المدينة لـ«الوطن»، إلى رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث سيول الساعات المقبلة، خاصة أن هناك سكون تام في حالة الرياح مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

توقعات بسقوط أمطار غزيرة

وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك توقعات بسقوط أمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين وقد تتحول إلى سيول، وقال لـ«الوطن»، إنه جرى إخطار مجالس المدن برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية المعدات للتدخل حال سقوط أمطار وسيول.

وتابع المحافظ، بأن غرفة عمليات المحافظة أرسلت تحذيرات الطقس إلى غرف العمليات بمجالس المدن، لرفع حالة التأهب والتأكد من سلامة الطرق وعدم وقوع حوادث.

أمطار في أبو رديس

في سياق متصل، شهدت مدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء سقوط أمطار خفيفة متقطعة، وبدأت تتزايد في مدينة طور سيناء، والتي تحولت المدينة إلي بحيرة صغيرة بسبب الأمطار المتساقطة.

وقال المحافظ، إنه يتوقع حدوث السيول بعد توقف الأمطار حيث تتجمع المياه في وديان صغيرة ومن ثم تتجه إلي الوديان الكبيرة، موضحا تنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول التي تساعد في الحفاظ على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.