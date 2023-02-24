طقس جنوب سيناء اليوم.. سانت كاترين تسجل درجة حرارة «صفر»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين سجلت صباح اليوم الجمعة، درجة حرارة «صفر»، موضحا أن حالة المناخ تحسنت في المدينة مقارنة بالأسابيع الماضية.

درجات الحرارة في جنوب سيناء اليوم

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حالة الطقس بمدينة شرم الشيخ معتدلة، والحرارة بلغت 15 درجة صباحا، وتصل في منتصف النهار إلى 22 درجة، وسرعة الرياح 8 كيلومترات في الساعة، بينما بلغت نسبة الرطوبة 57%.

وسجلت مدينة دهب 16 درجة، وترتفع بها نسبة الإشغالات حاليا، أما مدينة الطور عاصمة المحافظة فقد سجلت 12 درجة مئوية، ورأس سدر 12 درجة، نويبع 13 درجة، طابا 12 درجة.

جبل سانت كاترين 6 تحت الصفر

بينما سجل جبل سانت كاترين، أعلى قمة في مصر بارتفاع 2680 مترا فوق سطح البحر، 6 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 4 تحت الصفر، وجبل موسى 3 تحت الصفر.

وتعد مدينة سانت كاترين أقل مدن محافظة جنوب سيناء من حيث درجات الحرارة صيفا وشتاء، حيث تصل في الشتاء حرارة المدينة إلى تحت الصفر معظم الوقت، أما في فصل الصيف فتكون من أفصل المدن حرارة، لارتفاعها عن مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر تقريبا.