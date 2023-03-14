أمطار غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق في جنوب سيناء

تقلبات جوية تشهدها محافظة جنوب سيناء منذ فجر اليوم الثلاثاء، أسفرت عن سقوط أمطار خفيفة على عدد من المدن، ثم تحولت إلى أمطار غزيرة على سانت كاترين وطور سيناء.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حالة الاستنفار القصوى والكوارث بكل المديريات على مستوى المحافظة، تحسبًا لحدوث سيول تعقب عمليات تساقط الأمطار، ووجه بضرورة الدفع بالمعدات أمام مجالس المدن للتدخل السريع حال إغلاق الطرق.

سيول على سانت كاترين

في مدينة سانت كاترين تساقطت الأمطار بغزارة منذ الصباح والتي تحولت إلي سيول خفيفة لم تؤثر علي الحركة بالمدينة، وقام اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين بجولة بالمدينة يرافقه اللواء طلعت العناني لمتابعة حالة الطقس.

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، إن حالة الطقس ممطر والأجواء معتدلة والسماء ملبدة بالغيوم وزادت سرعة الرياح، ووصلت إلى 14 كيلومترًا في الساعة وارتفعت نسبة الرطوبة إلى 67%.

في السياق، قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء إن مدينة الطور تتعرض لأمطار غزيرة منذ الصباح وهي متقطعة، موضحاً أنه وجه بضرورة خروج معدات شفط المياه لسحب اي مياه متراكمة في الشوارع.

وتابع «الغمريني» أن حركة العمل علي الطريق طبيعية وجري ارسال تحذيرات لقائدي المركبات لتوخي الحذر أثناء القيادة، موضحاً أن ميناء الصيد البحري بالطور يعمل بصورة طبيعية.