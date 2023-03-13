رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وفد أمريكي الأوضاع في البلاد

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم مع وفد من مجموعة العمل الأمريكي من أجل لبنان «تاسك فورس فور ليبانون» برئاسة السفير السابق إدوارد جبرييل الأوضاع العامة في لبنان وذلك في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا.

زيارة ثالثة أمريكية للبنان

وعقب اللقاء، قال جبرييل: «الزيارة هي الثالثة للوفد للبنان خلال عام»، مؤكدا أنّ الوفد عبر عن إحباطه لرؤية التحرك الضئيل في قضايا مهمة جدا للشعب اللبناني الذي يعاني من عدم وجود المياه والكهرباء ومن انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، إذ لم يعد بإمكانه دفع فواتيره، إضافة إلى أن القطاع الصحي يعاني والقطاع التربوي يعاني أيضا والشعب يغادر البلد.

وأضاف أن الوفد بحث مع ميقاتي الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وقدم له اقتراحات عديدة عن كيفية كسر الجمود، ومعالجة المسائل بالنسبة لصغار المودعين من أجل استعادة أموالهم، واتمام الإصلاحات وإيجاد اتفاق وتسوية مع الكتل البرلمانية في هذا الاطار.