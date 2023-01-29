استعلام معاش تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة 2023.. اتبع الخطوات

حددت وزارة التضامن الاجتماعى خطوات وطرق استعلام عن معاش تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة وغيرها من الفئات المستفيدة من الدعم النقدي، سواء الأسرة أو الأطفال أو الأيتام أو كبار السن، مؤكدة أن هناك 5.2 ملايين أسرة تستفيد من الدعم النقدى المشروط، إذ يتم صرف 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، وكذلك لذوى الهمم كما يتم صرف 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

وحول كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة وغيرها من مستفيدى الدعم، لفتت وزارة التضامن الإجتماعى إلى اتباع الخطوات التالية:

- أولى خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، الدخول على موقع وزارة التضامن من خلال هذا الرابط .

- تقوم المستعلمة بالضغط على«استعلم عن نتيجتك» من على الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم تقوم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك، والضغط على زر استعلام.

- من خلال الاستعلام يمكن معرفة حال بطاقة الصرف سواء كانت سارية أو متجمدة، كما يظهر نوع البطاقة سواء تكافل أو كرامة، وفي حال إذا كانت البطاقة سارية يتم إظهار قيمة الدعم المستحق.