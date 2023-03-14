تفاصيل مبادرة الفن المستدام.. إعادة تدوير النفايات لتحقيق أهداف التنمية

قالت راندا فؤاد، مؤسس مبادرة «الفن المستدام»، ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي، إنّ الفن التشكيلي المستدام هو الفن المبني على إعادة تدوير النفايات الصلبة مثل البلاستيك والورق والحديد الخردة.

إعادة التدوير

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «أي شيء نرميه من الممكن أن نستخدمه في عمل قطع فنية جمالية رائعة جدا، وهذا الفن معروف على مستوى العالم، وفي مصر له رواد».

وتابعت رئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي: «أنا فنانة تشكيلية ذات خبرة تنموية، عملت في مجال البيئة والتنموية لفترة طويلة جدا ثم تحولت إلى الفن التشكيلي، وأنشأت منتدى الفن الدولي وعملنا دورتين، وأسست المؤسسة نفسها لضمان الاستدامة، والتغير المناخي هو أحد الموضوعات والقضايا الرئيسة التي تهم العالم ككل».

ربط الفن بالأهداف التنموية

وأكدت: «شاركنا في قمة المناخ cop 27 بمعرض كبير، وعرضنا فن الرواد في الجناح المصري وجناح الأمم المتحدة، الأساس هو ربط الفن بالأهداف التنموية».