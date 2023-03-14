حكم صيام العشر الأواخر من شعبان.. حالات خاصة يجوز فيها الصوم

خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان، يرغب البعض في استكمال باقي أيامه صائمين، لاستغلال الأيام المباركة في جمع الحسنات، لكن قد لا يعلم منهم ما هو حكم صيام العشر الأواخر من شعبان؟.

حكم صيام العشر الأواخر من شعبان

وعن حكم صيام العشر الأواخر من شعبان، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ الصيام في شعبان يجوز في النصف الأول بأكمله، ومع حلول منتصف الشهر لا صوم في هذه الأيام؛ حتى يستعد الصائمين لحلول شهر رمضان المبارك.

تعرف على حكم صيام العشر الأواخر من شعبان

وبشأن حكم صيام العشر الأواخر من شعبان، تابعت دار الإفتاء، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، ولكن يجوز الصيام بعد نصف شعبان في بعض الحالات الخاصة، ومنها «الكفارات، النذر، العادة مثل صيام الاثنين والخميس سنة».

واستشهدت «الإفتاء» بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)، فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم، وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.