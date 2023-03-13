نجل شعبان عبدالرحيم يقرر تغيير اسمه للحفاظ على قيمة والده

أعلن نجل شعبان عبدالرحيم، وأصغر أبنائه، عن اتجاهه لتغيير اسمه «عدوية»، حفاظًا على اسم والده من الأزمات التي يعانيها وأشقاؤه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتأكيده أنه سيستعين باسم حسام قاسم، نسبة إلى اسمه الحقيقي بالبطاقة.

وبرر عدوية شعبان عبدالرحيم هذا الأمر بتأكيده إن كل أزمة تحدث أو مشكلة تصدر عنه وأشقائه يقولون عنهم إنهم أبناء شعبان عبدالرحيم: «يعني هو كل حاجة تحصل يقولوا ولاد شعبان؟؟ أنا قررت أغير اسمي من النهارده».

نجل شعبان عبدالرحيم يغير اسمه

واستطرد نجل شعبان عبدالرحيم قائلًا: «أنا حسام قاسم الحقيقي معنديش استعداد أنزل من نفسي ومن قيمتي، وقيمة أبويا، كل يوم الناس تقولي أخوك عمل وعمل، إحنا أكبر من كده واسم أبويا استحالة يتبهدل بالطريقة دي».

اختار اسم حسام قاسم

واختتم عدوية شعبان عبدالرحيم كلامه قائلًا: «أنا يا جدعان اسمي حسام قاسم عبدالرحيم، يا ريت بقى الباقي يحترم اسم شعبان عبدالرحيم، وتعملوا حاجة تشرف، عشان إحنا عندنا عيال كبيرة بلاش خيبة، اسم شعبان عبدالرحيم قيمة كبيرة جدا.. الله يرحمك يا أسطورة».