«تعليم النواب» تقترح تنظيم مسابقات داخل الجامعات لاحتياجات سوق العمل

تقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تنظيم مسابقات داخل الجامعات لمشروعات تستهدف الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وقالت النائبة: «تمثل فرص العمل التحدي الأكبر أمام الشباب وخصوصًا خريجي الجامعات، الأمر الذي يتطلب أهمية العمل على ربط مخرجات التعليم الجامعي، باحتياجات سوق العمل، الأمر الذي يحتم على الجامعات إحداث التوافق بين الدراسة وما يحتاجه الشباب ليكون مؤهلًا للحصول على فرصة عمل حقيقية».

وتابعت رغدة نجاتي في مقترحها: «لا شك أن هناك جهودًا كبيرة تمت من جانب الدولة في هذا الشأن، إلا أننا نحتاج المزيد حتى نستطيع الاستفادة منها على النحو الأمثل».

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الجامعات لما تمتلكه من إمكانيات، فضلًا عن انتشارها بصورة كبيرة على مستوى الجمهورية، حيث لا يوجد محافظة بدون جامعة أو أكثر، فضلًا عن التنوع ما بين الحكومي والخاص والأهلي، تستطيع أن تؤدي دورًا رئيسيًا في تأهيل الشباب لسوق العمل، في مختلف المجالات والقطاعات، ويمكن أيضا تزويدهم بخبرات عملية خلال الدراسة.

مسابقات بين الطلاب داخل الجامعات

واقترحت رغدة نجاتي تنظيم مسابقات بين الطلاب داخل الجامعات لتنفيذ مشروعات تشجع الطلاب على الابتكار والتفكير العملي، ويكون هدفها الرئيسي هو الربط بين التعليم وسوق العمل، مؤكدة أن فكرة المسابقات والمنافسات تشجع الشباب على التفكير الإبداعي والابتكار، والبحث عن إيجاد فرص حقيقية تساهم في حل المشكلات، لاسيما أزمة البطالة.

وأوضحت أن هناك أمثلة فعلية قامت بهذا الدور، وتبين من خلال التجربة وجود أفكار قوية وقادرة فعليًّا على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها ابتكار حلول للمشكلات الحياتية، مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة عمل منافسات مختلفة بين الطلاب على مستوى الجامعات، من خلال محفزات حقيقية تسهم في زيادة المنافسة والتي ستعود بالنفع على المجتمع بالكامل.