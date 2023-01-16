عضو «تعليم النواب»: ننادي بتطوير المعلم منذ 3 سنوات

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنّ العملية التعليمية مرتبطة بـ3 عناصر رئيسية، هي «الطالب، وولي الأمر، والمعلم»، موضحا أنّ المطالبات بتطوير المعلم بدأت قبل 3 سنوات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية، لتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم الصعبة المرتبطة بالحياة، وتدريب المعلمين وتقوية مجلس الأمناء.

وأكد النائب أنّ الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة، مشددا على أهمية وضرورة قياس المهارات الرياضية وتحدثهم باللغات الأجنبية المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي.

قياس دور ولي الأمر

وتابع حسام المندوه الحسيني: «علينا قياس دور ولي الأمر ومجلس الأمناء باعتبارهم شريك أساسي في العملية التعليمية وتطويرها».

تعليم النواب: ننادي منذ 3 سنوات بتطوير المعلم

وقال عضو مجلس النواب: «منذ نحو 3 سنوات ونحن نتحدث عن ضرورة تطوير المعلم، وأهمية أن يواكب تطورات المناهج التعليمية والمحتويات الرقمية، ونتوقع مزيدا من التطور بالعملية التعليمية خلال الفترة المقبلة».