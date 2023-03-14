أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل النماذج الاسترشادية 2023 وإجابات مادة الأحياء للثانوية العامة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من إعدادها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023 نسخة شبيهة لامتحانات يونيو المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل، وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

تحميل النماذج الاسترشادية 2023 وإجابات مادة الأحياء

- رابط تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة الأحياء باللغة العربية.

- رابط تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة الأحياء باللغة الفرنسية.

- رابط تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة الأحياء باللغة الانجليزية.

- رابط تحميل إجابات النماذج الاسترشادية الأحياء باللغة العربية.

- رابط تحميل إجابات النماذج الاسترشادية الأحياء باللغة الفرنسية.

مواصفات امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة 2023 وتوزيع الأسئلة والدرجات، وذلك بعد إضافة الأسئلة المقالية بالامتحانات وهي كالتالي:-

- الاختيار من متعدد 85% والأسئلة المقالية 15%.

- عدد الأسئلة اختيار من متعدد 46 والدرجة الكلية 52 درجة.

-عدد الأسئلة المقالية 4 والدرجة الكلية 8 درجات

- المجموع الكلي 60 درجة.

- زمن الامتحان 3 ساعات.

- تتوزع الأسئلة بين أسئلة بدرجة واحدة وعددها 40 و6 أسئلة بدرجتين، أما الأسئلة المقالية فهي 4 أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

وفي سياق آخر، تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختيار المعلمين المكلفين بتصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تتضمن نسبة 15% من الامتحان بداية من شهر مارس، حيث يتم اختيار مصححي الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن يجرى اختيار أكفأ المعلمين المتخصصين في المدارس الثانوية فقط، دون النزول إلى معلمي المرحلة الإعدادية.