تحميل إجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023 كل المواد

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل إجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023، لجميع المواد الدراسية، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة مركز المعلومات، بعد إعلان النماذج الاسترشادية، اليوم الاثنين.

تحميل إجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن تحميل إجابات النماذج الاسترشادية من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم من خلال الرابط هنا، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اختيار بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختيار السنة الدراسية.

- الفصل الدراسي.

- نوع المحتوي.

- اختيار إجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023.

-اختيار المادة.

- الضغط على بحث النماذج الاسترشادية والإجابات.. محاكاة لامتحان الثانوية العامة.

اتاحة النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة النماذج الاسترشادية والإجابات للثانوية العامة 2023، لتكون محاكاة لطلاب الثانوية العامة وتدريبهم علي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشيرة إلى أنّه لن يتم عقد اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة، ويستطيع الطلاب الدخول علي الرابط وطباعته وحل النماذج الاسترشادية والتدريب عليها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ النماذج الاسترشادية نسخة طبق الأصل من امتحانات الثانوية العامة 2023، وتهدف لتدريب الطلاب لإزالة الرهبة لدى الطلاب، مؤكدا أنّ النماذج الاسترشادية والإجابات تمت مراجعتها من قبل مستشاري المواد العموم بوزارة التربية والتعليم بشكل دقيق للتأكد من عدم وجود أخطاء بأسئلة الامتحان.