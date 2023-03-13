تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة التاريخ للثانوية العامة وتوزيع الدرجات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة التاريخ للثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية، للاطلاع عليها والتدريب على الأسئلة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023، التي تبدأ يوم 12 يونيو.

تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة التاريخ للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ طلاب الصف الثالث الثانوي يمكنهم تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة التاريخ للثانوية العامة، على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اختيار بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار (المرحلة التعليمية، واختيار السنة الدراسية، والفصل الدراسي، ونوع المحتوي، والمادة) .

- النموذج الاسترشادي لمادة التاريخ.

توزيع الأسئلة لمادة التاريخ للثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع الأسئلة لمادة التاريخ للثانوية العامة 2023، كما يلي.

- عدد الأسئلة في الاختيار من متعدد بدرجة واحدة 40 سؤالا بواقع 40 درجة، وعدد الأسئلة بدرجتين في الاختيار من متعدد 6 والمقالية 4 أسئلة بإجمالي 10 درجات.

- العدد الكلي للأسئلة فى الاختيار من متعدد 46 سؤالا والمقالية 4 أسئلة وعدد درجات 50 درجة.

- الدرجة الكلية في الاختيار من متعدد 52 والمقالية 8 درجات لتصبح الدرجة الكلية 60 درجة، أما زمن الامتحان 3 ساعات.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام 2022-2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحًا أنّ الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

وأضافت وزارة التعليم أنّه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري بنظام rubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة، أي أنّ كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة.